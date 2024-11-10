В Киеве мужчина ограбил военного — вырвал из рук телефон

Мужчина держит в руках телефон. Фото: Pexels

У одного из магазинов в столице мужчина вырвал из рук военнослужащего телефон. Позже вор сдал гаджет в ломбард. Мужчину задержали и судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как говорится в приговоре суда, кража произошла в марте 2023 года. У магазина злоумышленник вырвал телефон из рук военного и скрылся. Стоимость гаджета — 8 тысяч гривен.

Свою вину в суде мужчина не признал. Он отметил, что в тот вечер встретил своего знакомого, который и украл телефон у военного. А уже обвиняемому продал его за 1000 грн. Через несколько дней мужчина сдал телефон в ломбард.

Опросить потерпевшего суд не смог, поскольку мужчина самовольно покинул воинскую часть. Он скрывается от прохождения военной службы, поэтому в суд не прибыл.

Решение суда

Суд допросил свидетелей и посмотрел видео с камер наблюдения.

На основании этого решили признать обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет.

Обстоятельств, которые могли бы смягчить наказание обвиняемого, не установили.

Напомним, в столице женщина украла сумку с документами, банковскими карточками и денежными средствами. Суд рассмотрел дело и вынес приговор.

В Киеве судили мужчину, который украл из отделения "Новой почты" iPhone, а затем еще и ограбил ломбард.