В Киеве мужчина ограбил военного — вырвал из рук телефон

В Киеве мужчина украл у военного телефон — что решил суд
У одного из магазинов в столице мужчина вырвал из рук военнослужащего телефон. Позже вор сдал гаджет в ломбард. Мужчину задержали и судили.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Как говорится в приговоре суда, кража произошла в марте 2023 года. У магазина злоумышленник вырвал телефон из рук военного и скрылся. Стоимость гаджета — 8 тысяч гривен.
Свою вину в суде мужчина не признал. Он отметил, что в тот вечер встретил своего знакомого, который и украл телефон у военного. А уже обвиняемому продал его за 1000 грн. Через несколько дней мужчина сдал телефон в ломбард.
Опросить потерпевшего суд не смог, поскольку мужчина самовольно покинул воинскую часть. Он скрывается от прохождения военной службы, поэтому в суд не прибыл.
Решение суда
Суд допросил свидетелей и посмотрел видео с камер наблюдения.
На основании этого решили признать обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет.
Обстоятельств, которые могли бы смягчить наказание обвиняемого, не установили.
Напомним, в столице женщина украла сумку с документами, банковскими карточками и денежными средствами. Суд рассмотрел дело и вынес приговор.
В Киеве судили мужчину, который украл из отделения "Новой почты" iPhone, а затем еще и ограбил ломбард.
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