Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве мужчина украл у военного телефон — что решил суд arrow

В Киеве мужчина украл у военного телефон — что решил суд

10 ноября 2024 08:15
Ольга Антоновская - редактор
В Киеве мужчина ограбил военного — вырвал из рук телефон
Мужчина держит в руках телефон. Фото: Pexels
Ольга Антоновская - редактор

У одного из магазинов в столице мужчина вырвал из рук военнослужащего телефон. Позже вор сдал гаджет в ломбард. Мужчину задержали и судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Как говорится в приговоре суда, кража произошла в марте 2023 года. У магазина злоумышленник вырвал телефон из рук военного и скрылся. Стоимость гаджета — 8 тысяч гривен.

Свою вину в суде мужчина не признал. Он отметил, что в тот вечер встретил своего знакомого, который и украл телефон у военного. А уже обвиняемому продал его за 1000 грн. Через несколько дней мужчина сдал телефон в ломбард.

Опросить потерпевшего суд не смог, поскольку мужчина самовольно покинул воинскую часть. Он скрывается от прохождения военной службы, поэтому в суд не прибыл.

Решение суда

Суд допросил свидетелей и посмотрел видео с камер наблюдения.

На основании этого решили признать обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет.

Обстоятельств, которые могли бы смягчить наказание обвиняемого, не установили.

Напомним, в столице женщина украла сумку с документами, банковскими карточками и денежными средствами. Суд рассмотрел дело и вынес приговор.

В Киеве судили мужчину, который украл из отделения "Новой почты" iPhone, а затем еще и ограбил ломбард.

суд кража военнослужащие телефоны судебные решения преступление

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:56 Возле Москвы заметили БпЛА — парализована работа аэропортов

08:34 Российские "военкоры" напуганы большими потерями среди оккупантов

08:15 В Киеве мужчина украл у военного телефон — что решил суд

08:06 На Хмельниччине мужчина не прибыл в ТЦК — на чьей стороне суд

07:45 Россияне обстреляли Одесчину — в ГСЧС показали разрушения

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

07:32 Депутат анонсировала изменения в бюджете — сколько идет на армию

07:22 На Кировоградщине арендатор судился за водоем — что решил суд

07:05 Как получить пенсионное удостоверение и где без него не обойтись

07:01 ПриватБанк не дает выписки по счетам, с которых воруют деньги

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого на черном рынке сегодня

08:56 Возле Москвы заметили БпЛА — парализована работа аэропортов

08:34 Российские "военкоры" напуганы большими потерями среди оккупантов

08:15 В Киеве мужчина украл у военного телефон — что решил суд

08:06 На Хмельниччине мужчина не прибыл в ТЦК — на чьей стороне суд

07:45 Россияне обстреляли Одесчину — в ГСЧС показали разрушения

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

07:32 Депутат анонсировала изменения в бюджете — сколько идет на армию

07:22 На Кировоградщине арендатор судился за водоем — что решил суд

07:05 Как получить пенсионное удостоверение и где без него не обойтись

07:01 ПриватБанк не дает выписки по счетам, с которых воруют деньги

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого на черном рынке сегодня

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд