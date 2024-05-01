Ложный вызов полиции Киева - мужчина забыл, где оставил свой автомобиль

Патрульные полицейские. Фото: Facebook Патрульной полиции Киева

В Киеве мужчина вызвал полицейских и сообщил, что его автомобиль угнали. Когда приехали патрульные, оказалось, что киевлянин просто забыл, где оставил автомобиль.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева сегодня, 1 мая.

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Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. По словам мужчины, он оставил свой автомобиль припаркованным, а когда вернулся — его не было на месте.

Автомобиль заявителя. Фото: Патрульная полиция Киева

Позже оказалось, что мужчина припарковал свой автомобиль на соседней улице. Машина была закрыта и не имела никаких повреждений.

Как объяснил киевлянин, он забыл, где именно оставил автомобиль, потому что спешил. Теперь он должен заплатить штраф за ложный вызов.

"Будьте сознательными! Возможно, при отработке ложного вызова кому-то действительно нужна помощь, а ошибочное сообщение будет стоить жизни", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, недавно в Киеве полицейские арестовали мужчину, который ограбил подростка.

Как известно, в конце апреля полиция Киева сообщала о задержании мужчины, укравшего драгоценности из собора в Соломенском районе города.