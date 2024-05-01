Хибний виклик поліліції Києва - чоловік забув, де залишив свій автомобіль

Патрульні поліцейські. Фото: Facebook Патрульної поліції Києва

У Києві чоловік викликав поліцейських та повідомив, що його автомобіль викрали. Коли приїхали патрульні, виявилося, що киянин просто забув, де залишив автомобіль.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва сьогодні, 1 травня.

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Зазначається, що інцидент трапився у Голосіївському районі Києва. Зі слів чоловіка, він залишив своє авто припаркованим, а коли повернувся — його не було на місці.

Автомобіль заявника. Фото: Патрульна поліція Києва

Пізніше виявилося, що чоловік припаркував своє авто на сусідній вулиці. Машина була зачинена й не мала жодних пошкоджень.

Як пояснив киянин, він забув, де саме залишив автомобіль, бо поспішав. Тепер він мусить заплатити штраф за хибний виклик.

"Будьте свідомими! Можливо, під час опрацювання неправдивого виклику комусь дійсно буде потрібна допомога, а хибне повідомлення — вартуватиме життя", — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поліцейські заарештували чоловіка, який пограбував підлітка.

Як відомо, наприкінці квітня поліція Києва повідомляла про затримання чоловіка, який вкрав коштовності з собору у Солом'янському районі міста.