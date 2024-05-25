В Киеве мужчина нашел гранаты в подвале многоэтажки
В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами в подвальном помещении многоэтажки. Это произошло в Святошинском районе столицы.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.
Опасная находка в Киеве
На линию 112 обратился мужчина, который сообщил, что в подвальном помещении одной из многоэтажек обнаружил пакет с гранатами.
"Патрульные быстро прибыли на место, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников", — говорится в сообщении.
Полицейские напомнили, как действовать, если обнаружили опасные находки:
- категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету;
- поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;
- курить и использовать открытый огонь вблизи места, где находится опасный предмет.
Напомним, в Киеве нашли патроны к автомату возле мусорных баков. Это произошло в Святошинском районе города.
Также 24 мая в вагоне киевского метрополитена гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал спор с другим мужчиной. В результате конфликта он нанес удар ножом в область живота 24-летнему парню.
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