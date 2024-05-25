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В Киеве мужчина нашел гранаты в подвале многоэтажки

25 мая 2024 10:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве мужчина нашел гранаты в подвале многоэтажки
Гранаты, которые нашел мужчина в подвале многоэтажки в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами в подвальном помещении многоэтажки. Это произошло в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

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Опасная находка в Киеве

На линию 112 обратился мужчина, который сообщил, что в подвальном помещении одной из многоэтажек обнаружил пакет с гранатами.

"Патрульные быстро прибыли на место, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников", — говорится в сообщении.

Полицейские напомнили, как действовать, если обнаружили опасные находки: 

  • категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету;
  • поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;
  • курить и использовать открытый огонь вблизи места, где находится опасный предмет.
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Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве нашли патроны к автомату возле мусорных баков. Это произошло в Святошинском районе города.

Также 24 мая в вагоне киевского метрополитена гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал спор с другим мужчиной. В результате конфликта он нанес удар ножом в область живота 24-летнему парню.

Киев
полиция
граната
опасность

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