В Киеве мужчина нашел гранаты в подвале многоэтажки

Гранаты, которые нашел мужчина в подвале многоэтажки в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами в подвальном помещении многоэтажки. Это произошло в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

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Опасная находка в Киеве

На линию 112 обратился мужчина, который сообщил, что в подвальном помещении одной из многоэтажек обнаружил пакет с гранатами.

"Патрульные быстро прибыли на место, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников", — говорится в сообщении.

Полицейские напомнили, как действовать, если обнаружили опасные находки:

категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету;

поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;

курить и использовать открытый огонь вблизи места, где находится опасный предмет.

Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве нашли патроны к автомату возле мусорных баков. Это произошло в Святошинском районе города.

Также 24 мая в вагоне киевского метрополитена гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал спор с другим мужчиной. В результате конфликта он нанес удар ножом в область живота 24-летнему парню.