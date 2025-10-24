У Кличка роками ігнорували захист інфраструктури Києва — Вітренко

Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу" Андрій Вітренко заявив, що протягом останніх чотирьох років влада Києва фактично не займалася питанням захисту критичної інфраструктури міста. Окрім того, депутати не спромоглися ефективно використати кошти.

Про це він повідомив в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Реклама

Читайте також:

Вітренко заявив, що у Києві роками не приділяли увагу захисту об'єктів інфраструктури

За словами Вітренка, під час чергової сесії Київради виступив перший заступник міського голови Петро Пантелеєв, який відповідає за роботу критичної інфраструктури столиці. У своїй доповіді Пантелеєв наголосив на необхідності збільшення фінансування цього напрямку на 548 мільйонів гривень, із яких 10 мільйонів планується спрямувати на проєктувальні роботи.

"Це означає, що чотири роки ніхто нічого не робив, що лише зараз починається будівництво захисту і резервного жилення для нашої критичної інфраструктури в цьому місті. Це, я вважаю, абсолютно халатність і безвідповідальність чинної київської міської влади", — сказав Вітренко.

Він також нагадав, що, за підрахунками депутатів, за останні чотири роки в столиці залишалося приблизно 30 мільярдів гривень невикористаних бюджетних коштів. Водночас директор Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації на сесії заявив, що в поточному бюджеті немає додаткових ресурсів, тому кошти потрібно перерозподіляти.

За підсумками погоджувальної ради, депутати вирішили зменшити фінансування програми забезпечення діяльності Київради на 300 мільйонів гривень і перекинути ці кошти на підтримку систем життєзабезпечення міста.

"Ці 300 млн грн були передані для того, щоб працювала система відведення в місті, для того, щоб місто, якщо буде ще якийсь обстріл і держава-терорист поцілить в критичну інфраструктуру, щоб ми могли користуватися каналізацією", — сказав Вітренко.

Нагадаємо, кілька днів тому мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці хочуть монтувати близько 500 мобільних укриттів у різних районах для захисту цивільних. Заступниця мера Ганна Старостенко заявляла, що критичні об'єкти заживлять міні-ТЕЦ у разі обстрілів.

Також раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що російські війська змінили тактику атак по об'єктах інфраструктури України.