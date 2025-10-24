Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві чотири роки не захищали критичні об'єкти — Вітренко

У Києві чотири роки не захищали критичні об'єкти — Вітренко

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 09:43
Оновлено: 09:42
У Кличка роками ігнорували захист інфраструктури Києва — Вітренко
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу" Андрій Вітренко заявив, що протягом останніх чотирьох років влада Києва фактично не займалася питанням захисту критичної інфраструктури міста. Окрім того, депутати не спромоглися ефективно використати кошти. 

Про це він повідомив в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Вітренко заявив, що у Києві роками не приділяли увагу захисту об'єктів інфраструктури

За словами Вітренка, під час чергової сесії Київради виступив перший заступник міського голови Петро Пантелеєв, який відповідає за роботу критичної інфраструктури столиці. У своїй доповіді Пантелеєв наголосив на необхідності збільшення фінансування цього напрямку на 548 мільйонів гривень, із яких 10 мільйонів планується спрямувати на проєктувальні роботи.

"Це означає, що чотири роки ніхто нічого не робив, що лише зараз починається будівництво захисту і резервного жилення для нашої критичної інфраструктури в цьому місті. Це, я вважаю, абсолютно халатність і безвідповідальність чинної київської міської влади", — сказав Вітренко. 

Він також нагадав, що, за підрахунками депутатів, за останні чотири роки в столиці залишалося приблизно 30 мільярдів гривень невикористаних бюджетних коштів. Водночас директор Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації на сесії заявив, що в поточному бюджеті немає додаткових ресурсів, тому кошти потрібно перерозподіляти.

За підсумками погоджувальної ради, депутати вирішили зменшити фінансування програми забезпечення діяльності Київради на 300 мільйонів гривень і перекинути ці кошти на підтримку систем життєзабезпечення міста.

"Ці 300 млн грн були передані для того, щоб працювала система відведення в місті, для того, щоб місто, якщо буде ще якийсь обстріл і держава-терорист поцілить в критичну інфраструктуру, щоб ми могли користуватися каналізацією", — сказав Вітренко.

Нагадаємо, кілька днів тому мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці хочуть монтувати близько 500 мобільних укриттів у різних районах для захисту цивільних. Заступниця мера Ганна Старостенко заявляла, що критичні об'єкти заживлять міні-ТЕЦ у разі обстрілів.

Також раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що російські війська змінили тактику атак по об'єктах інфраструктури України.

Київ КМДА гроші критична інфраструктура фінанси
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації