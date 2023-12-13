В Киеве дефицит водителей общественного транспорта — с чем это связано

Киевляне на остановке. Фото: Новини.LIVE

В Киеве дефицит водителей общественного транспорта. Это связано с тем, что достаточно много работников из "Киевпасстранса" мобилизовано в ряды ВСУ.

Об этом сообщил представитель коммунального предприятия "Киевпасстранс" Олег Грищак в эфире Громадського радіо.

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Дефицит водителей в Киеве

Грищак рассказал, что в Киеве дефицит водителей общественного транспорта из-за того, что многие работники служат в рядах ВСУ. Он пояснил, что в случае внештатных ситуаций в резерве КП есть определенный процент подвижного состава, однако и его мало.

"У нас всегда на случай внештатных ситуаций есть в резерве определенный процент подвижного состава, который мы можем привлекать. Однако на маршруте автобуса 2М и немного на троллейбусе 43К, есть проблемы с водителями. У нас дефицит водителей, потому что очень много наших работников мобилизовано в ряды ВСУ и действительно мы испытываем из-за этого дефицит работников по тем направлениям, которые нам критически необходимы для работы. У нас недобор водителей, а быстро восстановить пробел мы не можем", — говорится в сообщении.

Напомним, что 8 декабря в Киеве закрыли шесть станций метрополитена на Оболонско-Теремковской линии из-за подтопления перегонного тоннеля.

В то же время в столице запустили 77 автобусов и 20 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по маршрутам №2-М и №43-К. Отмечается, что таким образом дублируется движение по закрытому участку синей ветки метрополитена.