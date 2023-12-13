Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве дефицит водителей общественного транспорта — с чем это связано arrow

В Киеве дефицит водителей общественного транспорта — с чем это связано

13 декабря 2023 13:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве дефицит водителей общественного транспорта — с чем это связано
Киевляне на остановке. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве дефицит водителей общественного транспорта. Это связано с тем, что достаточно много работников из "Киевпасстранса" мобилизовано в ряды ВСУ. 

Об этом сообщил представитель коммунального предприятия "Киевпасстранс" Олег Грищак в эфире Громадського радіо.

Читайте также:

Дефицит водителей в Киеве

Грищак рассказал, что в Киеве дефицит водителей общественного транспорта из-за того, что многие работники служат в рядах ВСУ. Он пояснил, что в случае внештатных ситуаций в резерве КП есть определенный процент подвижного состава, однако и его мало.

"У нас всегда на случай внештатных ситуаций есть в резерве определенный процент подвижного состава, который мы можем привлекать. Однако на маршруте автобуса 2М и немного на троллейбусе 43К, есть проблемы с водителями. У нас дефицит водителей, потому что очень много наших работников мобилизовано в ряды ВСУ и действительно мы испытываем из-за этого дефицит работников по тем направлениям, которые нам критически необходимы для работы. У нас недобор водителей, а быстро восстановить пробел мы не можем", — говорится в сообщении.

Напомним, что 8 декабря в Киеве закрыли шесть станций метрополитена на Оболонско-Теремковской линии из-за подтопления перегонного тоннеля.

В то же время в столице запустили 77 автобусов и 20 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по маршрутам №2-М и №43-К. Отмечается, что таким образом дублируется движение по закрытому участку синей ветки метрополитена.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме