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У Києві дефіцит водіїв громадського транспорту — з чим це пов'язано

13 грудня 2023 13:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві дефіцит водіїв громадського транспорту — з чим це пов'язано
Кияни на зупинці. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві дефіцит водіїв громадського транспорту. Це пов'язано з тим, що досить багато працівників з "Київпастрансу" мобілізовані до лав ЗСУ.

Про це повідомив речник комунального підприємства "Київпастранс" Олег Грищак в етері Громадського радіо.

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Дефіцит водіїв у Києві

Грищак розповів, що у Києві дефіцит водіїв громадського транспорту через те, що багато працівників служать в лавах ЗСУ. Він пояснив, що на випадок позаштатних ситуацій в резерві КП є певний відсоток рухомого складу, проте і його замало.

"У нас завжди на випадок позаштатних ситуацій є у резерві певний відсоток рухомого складу, який ми можемо залучати. Однак на маршруті автобуса 2М і трохи на тролейбусі 43К, є проблеми із водіями. У нас дефіцит водіїв, бо дуже багато наших працівників мобілізовані до лав ЗСУ і дійсно ми відчуваємо через це дефіцит працівників на тих напрямках, які нам критично необхідні для роботи. У нас недобір водіїв, а швидко відновити прогалину ми не можемо", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що 8 грудня в Києві закрили шість станцій метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії через підтоплення перегінного тунелю.

Водночас у столиці запустили 77 автобусів та 20 тролейбусів, які перевозять пасажирів за маршрутами №2-М та №43-К. Зазначається, що таким чином дублюється рух закритою ділянкою синьої гілки метрополітену.

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