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В Киеве демонтировали памятник Пушкину

15 ноября 2023 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве демонтировали памятник Пушкину
Демонтаж памятника Пушкину в Киеве. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 15 ноября, в Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Он был расположен на проспекте Победы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Демонтаж памятника Пушкину

На видео, которое распространяют в соцсетях, попал момент как сносят памятник российскому поэту грузовым краном. Пушкин обрисован красной краской. На постаменте также видны надписи: "Имперца прочь", "деколонизация" и "демонтируй меня".

Напомним, 7 ноября в Киеве снова разрисовали и оставили надписи на памятнике Александру Пушкину и Николаю Щорсу. Активисты оставили призывы на монументах.

Также мы писали, что 4 ноября в Киеве, на площади Победы, начался демонтаж советской звезды на обелиске "Город-герой Киев". Это произошло в рамках кампании по декоммунизации.

Добавим, в Киеве активисты обмотали защитной пленкой памятник российскому художнику Илье Репину. Кто это сделал, пока неизвестно.

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