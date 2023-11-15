В Киеве демонтировали памятник Пушкину

Демонтаж памятника Пушкину в Киеве. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 15 ноября, в Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Он был расположен на проспекте Победы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Демонтаж памятника Пушкину

На видео, которое распространяют в соцсетях, попал момент как сносят памятник российскому поэту грузовым краном. Пушкин обрисован красной краской. На постаменте также видны надписи: "Имперца прочь", "деколонизация" и "демонтируй меня".

Напомним, 7 ноября в Киеве снова разрисовали и оставили надписи на памятнике Александру Пушкину и Николаю Щорсу. Активисты оставили призывы на монументах.

Также мы писали, что 4 ноября в Киеве, на площади Победы, начался демонтаж советской звезды на обелиске "Город-герой Киев". Это произошло в рамках кампании по декоммунизации.

Добавим, в Киеве активисты обмотали защитной пленкой памятник российскому художнику Илье Репину. Кто это сделал, пока неизвестно.