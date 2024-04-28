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В Киеве детская железная дорога открыла сезон движения поездов

28 апреля 2024 12:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве детская железная дорога открыла сезон движения поездов
Ученики детской железной дороги. Фото: Укрзализныця
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Киевская детская железная дорога в субботу, 27 апреля, открыла сезон поездов. Жители и гости города могут посетить ее вместе с детьми несколько дней в неделю до ноября этого года.

Об этом сообщает Укрзализныця в Facebook.

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Открытие детской железной дороги в Киеве

Детская железная дорога в столице будет работать по следующему графику:

  • в мае, сентябре и октябре в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00;
  • в июне-августе — каждый четверг и пятницу с 11:00 до 17:00, в выходные дни с 10:00 до 19:00.
детская железная дорога в Киеве
Ученики детской железной дороги. Фото: Укрзализныця
детская железная дорога в Киеве
Ученики детской железной дороги. Фото: Укрзализныця
детская железная дорога в Киеве
Открытие сезона движения поездов. Фото: Укрзализныця

Во время открытия нового сезона юных железнодорожников поздравили и наградили лучших учеников старшие наставники.

Также открытие сезона сопровождалось короткой концертной программой, интерактивами, профессиональными мастер-классами.

детская железная дорога в Киеве
Посетители детской железной дороги. Фото: Укрзализныця
детская железная дорога в Киеве
Старший наставник детской железной дороги. Фото: Укрзализныця

Посетить локацию можно по адресу улица Парково-Сырецкая, 4. Цены на билеты:

  • Музей истории Юго-Западной железной дороги — 50 грн;
  • выставка узкоколейного подвижного состава — 50 грн;
  • путешествие поездом в общем вагоне — 80 грн (детский) и 110 грн (взрослый);
  • поездка в ретровагоне — 90 грн (детский) и 130 грн (взрослый);
  • путешествие на поезде в вагоне класса "Люкс" 100 грн (детский) и 150 грн (взрослый).
детская железная дорога в Киеве
Посетители детской железной дороги. Фото: Укрзализныця

Известно, что на Киевской детской железной дороге учатся более 1000 учеников: они овладевают разными профессиями — дежурный по станции, проводник пассажирских вагонов, машинист, путевой мастер и т.д.

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Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, в столице продолжается строительство пешеходного моста "Волна" до Оболонского полуострова. Его обещают открыть уже ко Дню Киева 26 мая.

Также мы писали, что в КГГА рассказали, планируют ли демонтаж бывшей Арки дружбы народов. Ранее с таким обращением в город обратился Минкульт.

Киев
Укрзализныця
дети
учеба

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