В Киеве детская железная дорога открыла сезон движения поездов

Ученики детской железной дороги. Фото: Укрзализныця

Киевская детская железная дорога в субботу, 27 апреля, открыла сезон поездов. Жители и гости города могут посетить ее вместе с детьми несколько дней в неделю до ноября этого года.

Об этом сообщает Укрзализныця в Facebook.

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Детская железная дорога в столице будет работать по следующему графику:

в мае, сентябре и октябре в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00;

в июне-августе — каждый четверг и пятницу с 11:00 до 17:00, в выходные дни с 10:00 до 19:00.

Ученики детской железной дороги. Фото: Укрзализныця

Ученики детской железной дороги. Фото: Укрзализныця

Открытие сезона движения поездов. Фото: Укрзализныця

Во время открытия нового сезона юных железнодорожников поздравили и наградили лучших учеников старшие наставники.

Также открытие сезона сопровождалось короткой концертной программой, интерактивами, профессиональными мастер-классами.

Посетители детской железной дороги. Фото: Укрзализныця

Старший наставник детской железной дороги. Фото: Укрзализныця

Посетить локацию можно по адресу улица Парково-Сырецкая, 4. Цены на билеты:

Музей истории Юго-Западной железной дороги — 50 грн;

выставка узкоколейного подвижного состава — 50 грн;

путешествие поездом в общем вагоне — 80 грн (детский) и 110 грн (взрослый);

поездка в ретровагоне — 90 грн (детский) и 130 грн (взрослый);

путешествие на поезде в вагоне класса "Люкс" 100 грн (детский) и 150 грн (взрослый).

Посетители детской железной дороги. Фото: Укрзализныця

Известно, что на Киевской детской железной дороге учатся более 1000 учеников: они овладевают разными профессиями — дежурный по станции, проводник пассажирских вагонов, машинист, путевой мастер и т.д.

Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, в столице продолжается строительство пешеходного моста "Волна" до Оболонского полуострова. Его обещают открыть уже ко Дню Киева 26 мая.

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