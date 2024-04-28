В Киеве детская железная дорога открыла сезон движения поездов
Киевская детская железная дорога в субботу, 27 апреля, открыла сезон поездов. Жители и гости города могут посетить ее вместе с детьми несколько дней в неделю до ноября этого года.
Об этом сообщает Укрзализныця в Facebook.
Открытие детской железной дороги в Киеве
Детская железная дорога в столице будет работать по следующему графику:
- в мае, сентябре и октябре в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00;
- в июне-августе — каждый четверг и пятницу с 11:00 до 17:00, в выходные дни с 10:00 до 19:00.
Во время открытия нового сезона юных железнодорожников поздравили и наградили лучших учеников старшие наставники.
Также открытие сезона сопровождалось короткой концертной программой, интерактивами, профессиональными мастер-классами.
Посетить локацию можно по адресу улица Парково-Сырецкая, 4. Цены на билеты:
- Музей истории Юго-Западной железной дороги — 50 грн;
- выставка узкоколейного подвижного состава — 50 грн;
- путешествие поездом в общем вагоне — 80 грн (детский) и 110 грн (взрослый);
- поездка в ретровагоне — 90 грн (детский) и 130 грн (взрослый);
- путешествие на поезде в вагоне класса "Люкс" 100 грн (детский) и 150 грн (взрослый).
Известно, что на Киевской детской железной дороге учатся более 1000 учеников: они овладевают разными профессиями — дежурный по станции, проводник пассажирских вагонов, машинист, путевой мастер и т.д.
Напомним, в столице продолжается строительство пешеходного моста "Волна" до Оболонского полуострова. Его обещают открыть уже ко Дню Киева 26 мая.
Также мы писали, что в КГГА рассказали, планируют ли демонтаж бывшей Арки дружбы народов. Ранее с таким обращением в город обратился Минкульт.
Читайте Новини.LIVE!