В Киеве ко Дню города планируют открыть новый мост-волну — как продолжается строительство

Строительство моста. Фото: Игорь Кузнецов\Новини.LIVE

В столице продолжается строительство пешеходного моста, который в народе уже получил название "Волна". Путепровод должен соеденить парк "Наталка" и Оболонский остров. Открыть постройку обещают уже ко Дню Киева 26 мая.

Как идет строительство моста — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Строительство моста. Фото: Игорь Кузнецов\Новини.LIVE

Строительство моста. Фото: Игорь Кузнецов\Новини.LIVE

Строительство моста. Фото: Игорь Кузнецов\Новини.LIVE

Строительство моста. Фото: Игорь Кузнецов\Новини.LIVE

Строительство моста. Фото: Игорь Кузнецов\Новини.LIVE

Строительство моста. Фото: Игорь Кузнецов\Новини.LIVE

Строительство моста. Фото: Игорь Кузнецов\Новини.LIVE

Что известно о строительстве

Известно, что строительство моста было начато еще в 2020 году. Городские власти планировали создать новую зону отдыха в столице. Денежные средства на обустройство выделила парижская агломерация — это 19,4 миллиона гривен, еще 2,5 миллиона долларов Киев получил от правительства Тайваня.

Однако с началом полномасштабного вторжения строительные работы приостановились. Только в январе 2023 года стало известно, что сооружение все-таки достроят и откроют даже несмотря на войну.

Сам же мост будет состоять из пяти так называемых волн, также к нему составляют подсветку по примеру пешеходного моста на Подоле. Что интересно, конструкции сооружения производились на заводе "Азовсталь" — это последнее, что успели вывезти на безопасную территорию из Мариуполя до полной оккупации россиянами.

Проект моста. Фото: КГГА

Напомним, на днях в КГГА показали ход работ по обустройству тоннелей метро на Подольском мосту.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы на строительстве Подольско-Воскресенского моста. Движение автотранспорта планируется открыть в сентябре этого года.