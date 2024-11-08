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В Киеве дрон РФ попал в дом, где живет посол Эстонии

8 ноября 2024 17:16
Евгения Брюховецкая - редактор
Дрон попал в многоэтажку на Печерске 7 ноября — в доме проживает посол Эстонии
Дым после попадания. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Во время дроновой атаки России на Киев в ночь на четверг, 7 ноября, вражеский БпЛА попал в 33-этажное здание в Печерском районе. В этой многоэтажке проживает посол Эстонии Аннели Кольк.

Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна в X в пятницу, 8 ноября.

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"Вчера ранним утром дом, где проживает госпожа посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в Киеве, был поражен российским беспилотником", — говорится в сообщении.

Атака дронов на Киев 7 ноября: последствия и пострадавшие
Пожар в доме. Фото: X/Маргус Тсахкна

По словам Тсахкны, Кольк повезло, и она не пострадала. Глава МИД подчеркнул, что никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию.

"Украине нужно больше противовоздушной обороны, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", — добавил он.

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Скриншот поста Тсахкны

Напомним, в результате атаки на столицу 7 ноября в пяти районах зафиксировано падение обломков. В частности, в Печерском районе загорелся ресторан на 33-м этаже дома, пожар потушили.

Также Новини.LIVE побывали на месте падения обломков российского дрона и показали последствия.

Киев беспилотник война в Украине дроны атака посол

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