Дрон попал в многоэтажку на Печерске 7 ноября — в доме проживает посол Эстонии

В Киеве дрон РФ попал в дом, где живет посол Эстонии
Во время дроновой атаки России на Киев в ночь на четверг, 7 ноября, вражеский БпЛА попал в 33-этажное здание в Печерском районе. В этой многоэтажке проживает посол Эстонии Аннели Кольк.
Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна в X в пятницу, 8 ноября.
Попадание в дом в Киеве 7 ноября
"Вчера ранним утром дом, где проживает госпожа посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в Киеве, был поражен российским беспилотником", — говорится в сообщении.
По словам Тсахкны, Кольк повезло, и она не пострадала. Глава МИД подчеркнул, что никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию.
"Украине нужно больше противовоздушной обороны, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", — добавил он.
Напомним, в результате атаки на столицу 7 ноября в пяти районах зафиксировано падение обломков. В частности, в Печерском районе загорелся ресторан на 33-м этаже дома, пожар потушили.
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