Дрон влучив у багатоповерхівку на Печерську 7 листопада — у будинку проживає посол Естонії

Дим після влучання. Фото: Reuters

Під час дронової атаки Росії на Київ у ніч проти четверга, 7 листопада, ворожий БпЛА влучив у 33-поверховий будинок в Печерському районі. У цій багатоповерхівці проживає пані посол Естонії Аннелі Кольк.

Про це повідомив голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна в X у п'ятницю, 8 листопада.

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"Вчора рано-вранці будинок, де мешкає пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк у Києві, був уражений російським безпілотником", — йдеться у повідомленні.

Пожежа в будинку. Фото: X/Маргус Тсахкна

За словами Тсахкни, Кольк пощастило та вона не постраждала. Голова МЗС наголосив, що ніхто не буде у безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію.

"Україні потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити своїх мешканців.

Ми не повинні до цього звикати", — додав він.

Скриншот допису Тсахкни

Нагадаємо, внаслідок атаки на столицю 7 листопада у п'ятьох районах зафіксовано падіння уламків. Зокрема, у Печерському районі загорівся ресторан на 33-му поверсі будинку, пожежу погасили.

Також Новини.LIVE побували на місці падіння уламків російського дрона та показали наслідки.