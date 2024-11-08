Дрон влучив у багатоповерхівку на Печерську 7 листопада — у будинку проживає посол Естонії

У Києві дрон РФ влучив у будинок, де живе посол Естонії
Під час дронової атаки Росії на Київ у ніч проти четверга, 7 листопада, ворожий БпЛА влучив у 33-поверховий будинок в Печерському районі. У цій багатоповерхівці проживає пані посол Естонії Аннелі Кольк.
Про це повідомив голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна в X у п'ятницю, 8 листопада.
Влучання у будинок в Києві 7 листопада
"Вчора рано-вранці будинок, де мешкає пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк у Києві, був уражений російським безпілотником", — йдеться у повідомленні.
За словами Тсахкни, Кольк пощастило та вона не постраждала. Голова МЗС наголосив, що ніхто не буде у безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію.
"Україні потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити своїх мешканців.
Ми не повинні до цього звикати", — додав він.
Нагадаємо, внаслідок атаки на столицю 7 листопада у п'ятьох районах зафіксовано падіння уламків. Зокрема, у Печерському районі загорівся ресторан на 33-му поверсі будинку, пожежу погасили.
Також Новини.LIVE побували на місці падіння уламків російського дрона та показали наслідки.
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