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В Киеве двое детей упали с 16 этажа — что известно

30 июня 2024 10:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве 30 июня двое школьников упали с 16 этажа
Эксперт-криминалист. Иллюстративное фото: nupp.edu.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в воскресенье, 30 июня, двое детей упали с 16 этажа. Школьники погибли на месте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Известно, что дети были 2009 года рождения. Инцидент произошел на улице Жилянской.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

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Пост о смерти детей в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, 28 июня в Киеве человек упал на рельсы метро. На месте происшествия работали спасатели.

Впоследствии они извлекли тело женщины из-под вагона. Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

Киев
смерть
дети
Украина
школьники

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