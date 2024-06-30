В Киеве 30 июня двое школьников упали с 16 этажа

Эксперт-криминалист. Иллюстративное фото: nupp.edu.ua

В Киеве в воскресенье, 30 июня, двое детей упали с 16 этажа. Школьники погибли на месте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Смерть детей в Киеве

Известно, что дети были 2009 года рождения. Инцидент произошел на улице Жилянской.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

Пост о смерти детей в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, 28 июня в Киеве человек упал на рельсы метро. На месте происшествия работали спасатели.

Впоследствии они извлекли тело женщины из-под вагона. Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.