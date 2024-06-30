У Києві 30 червня двоє школярів впали з 16 поверху

Експерт-криміналіст. Ілюстративне фото: nupp.edu.ua

У Києві у неділю, 30 червня, двоє дітей впали з 16 поверху. Школярі загинули на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Смерть дітей у Києві

Відомо, що діти були 2009 року народження. Інцидент стався на вулиці Жилянській.

Наразі слідство встановлює всі обставини трагедії.

Допис про смерть дітей у Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 червня у Києві людина впала на колії метро. На місці події працювали рятувальники.

Згодом вони дістали тіло жінки з-під вагона. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.