У Києві 30 червня двоє школярів впали з 16 поверху

У Києві двоє дітей впали з 16 поверху — що відомо
30 червня 2024 10:33
Експерт-криміналіст. Ілюстративне фото: nupp.edu.ua
У Києві у неділю, 30 червня, двоє дітей впали з 16 поверху. Школярі загинули на місці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Відомо, що діти були 2009 року народження. Інцидент стався на вулиці Жилянській.
Наразі слідство встановлює всі обставини трагедії.
Нагадаємо, 28 червня у Києві людина впала на колії метро. На місці події працювали рятувальники.
Згодом вони дістали тіло жінки з-під вагона. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.
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