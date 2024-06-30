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У Києві двоє дітей впали з 16 поверху — що відомо

30 червня 2024 10:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві 30 червня двоє школярів впали з 16 поверху
Експерт-криміналіст. Ілюстративне фото: nupp.edu.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві у неділю, 30 червня, двоє дітей впали з 16 поверху. Школярі загинули на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Смерть дітей у Києві

Відомо, що діти були 2009 року народження. Інцидент стався на вулиці Жилянській.

Наразі слідство встановлює всі обставини трагедії.

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Допис про смерть дітей у Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 червня у Києві людина впала на колії метро. На місці події працювали рятувальники.

Згодом вони дістали тіло жінки з-під вагона. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Київ
смерть
діти
Україна
школярі

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