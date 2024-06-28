На станції метро "Золоті ворота" у Києві людина впала на колії

У Києві людина впала на колії метро
У Києві у п'ятницю, 28 червня, людина впала на колії метро. Це сталося на станції "Золоті ворота".
Про це повідомляє Hromadske.
Падіння людини на колії метро
Усі потяги на "зеленій" гілці тимчасово зупинили.
"Зелена" лінія метро: станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" — "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів", — йдеться у повідомленні КМДА.
Там підтвердили, що людина потрапила під потяг.
Рух поїздів на лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".
Наразі на місці події працюють рятувальники.
Зазначимо, що це вже третій випадок падіння людини під потяг метро у Києві протягом червня.
Нагадаємо, 27 червня на станції київського метро "Університет" хлопець впав під вагон електропоїзда.
Раніше в столичній підземці жінка потрапила під потяг метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.
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