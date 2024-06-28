На станції метро "Золоті ворота" у Києві людина впала на колії

Рятувальники допомагають людині, яка впала під метро. Ілюстративне фото: ДСНС

У Києві у п'ятницю, 28 червня, людина впала на колії метро. Це сталося на станції "Золоті ворота".

Про це повідомляє Hromadske.

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Усі потяги на "зеленій" гілці тимчасово зупинили.

"Зелена" лінія метро: станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" — "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів", — йдеться у повідомленні КМДА.

Там підтвердили, що людина потрапила під потяг.

Правоохоронці на місці події. Фото: t.me/kievinfo_kyiv

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

Допис КМДА. Фото: скриншот

Наразі на місці події працюють рятувальники.

Зазначимо, що це вже третій випадок падіння людини під потяг метро у Києві протягом червня.

Нагадаємо, 27 червня на станції київського метро "Університет" хлопець впав під вагон електропоїзда.

Раніше в столичній підземці жінка потрапила під потяг метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.