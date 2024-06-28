У Вишневому в кареті швидкої помер чоловік, який впав у шахту ліфта з 5 поверху

Транспортування потерпілого. Фото: ДСНС

У місті Вишневе Київській області у п'ятницю, 28 червня, мешканець одного з будинків впав у шахту ліфта. Чоловік отримав значні травми та помер у кареті швидкої допомоги.

Про інцидент повідомила пресслужба ДСНС Київщини у Telegram.

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Впав у шахту ліфта

Сьогодні в обід рятувальники отримали повідомлення про падіння чоловіка у шахту ліфта у Вишневому. На місці було встановлено, що чоловік зірвався з п'ятого поверху, коли самостійно намагався вилізти з ліфта під час вимкнення електроенергії в будинку.

Транспортування потерпілого. Фото: ДСНС

Транспортування потерпілого. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС витягнули потерпілого та за допомогою медичних нош транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

Скриншот допису ДСНС

Як згодом зазначили у поліції Київщини, 66-річному чоловіку надали медичну допомогу на місці та він був у свідомості. Однак дорогою в лікарню він помер у кареті швидкої допомоги.

Транспортування потерпілого. Фото: ДСНС

"Кабіна ліфта, в якій їхав чоловік, зупинилась між поверхами під час відключення світла. Загиблий самостійно відкрив ліфт, не дочекавшись приїзду екстрених служб", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису поліції Київщини

Нагадаємо, вранці на станції метрополітену "Золоті ворота" на колії впала людина. Рух потягів на "зеленій" гілці тимчасово зупиняли.

Згодом рятувальники деблокували тіло жінки з-під потяга метро — її затисло під першим вагоном. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.