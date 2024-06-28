Падіння людини на колії в метро — рятувальники дістали тіло

Рятувальники дістали тіло. Фото: ДСНС

У столичному метрополітені в п'ятницю, 28 червня, на колії впала людина. Рятувальники дістали тіло жінки з-під вагона.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"У столиці рятувальники дістали тіло жінки з-під вагона потягу київського метрополітену", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники дістали тіло. Фото: ДСНС

Так, сьогодні вранці на колію під потяг на станції метро "Золоті Ворота" потрапила людина — жінку затисло під першим вагоном.

Рятувальники деблокують тіло. Фото: ДСНС

Наразі рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло, обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Скриншот допису ДСНС

Раніше ми писали, що на станції метрополітену "Золоті ворота" на колії впала людина. Рух потягів на "зеленій" гілці тимчасово зупиняли.

Крім того, вчора на станції київського метро "Університет" хлопець впав під вагон поїзда.