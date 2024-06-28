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У київському метро рятувальники дістали тіло жінки з-під вагона

28 червня 2024 12:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Падіння людини на колії в метро — рятувальники дістали тіло
Рятувальники дістали тіло. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У столичному метрополітені в п'ятницю, 28 червня, на колії впала людина. Рятувальники дістали тіло жінки з-під вагона. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Жінка впала під потяг у метро 28 червня

"У столиці рятувальники дістали тіло жінки з-під вагона потягу київського метрополітену", — йдеться у повідомленні.

на Золотих Воротах жінка впала під потяг 28 червня
Рятувальники дістали тіло. Фото: ДСНС

Так, сьогодні вранці на колію під потяг на станції метро "Золоті Ворота" потрапила людина — жінку затисло під першим вагоном.

У Києві на станції Золоті Ворота людина впала під потяг
Рятувальники деблокують тіло. Фото: ДСНС

Наразі рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло, обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

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Скриншот допису ДСНС

Раніше ми писали, що на станції метрополітену "Золоті ворота" на колії впала людина. Рух потягів на "зеленій" гілці тимчасово зупиняли.

Крім того, вчора на станції київського метро "Університет" хлопець впав під вагон поїзда

Київ
українці
метро
ДСНС
нещасний випадок
рятувальники
загибель

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