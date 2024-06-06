Экс-чиновник Центрэнерго закупил запчасти для турбин с убытком - ему объявили подозрение

Запчасти для турбин. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве правоохранители объявили подозрение экс-чиновнику "Центрэнерго". Он закупил запчасти для турбин с убытком более чем в 6,6 миллиона гривен

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в четверг, 6 июня.

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Закупка запчастей для турбин с убытком

"Следователи следственного управления столичного главка полиции совместно с работниками ГУ ДЗНД СБУ разоблачили бывшего руководителя отдела материально-технического обеспечения ПАО "Центрэнерго" в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям при осуществлении публичных закупок", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что "Центрэнерго" объявило о проведении открытых торгов по закупке запчастей к турбинам. Стоимость коммерческого предложения, предложенного победителем торгов, составила около 11,5 млн грн. Она почти вдвое превышала рыночные цены на аналогичные материалы.

Чиновник энергогенерирующей компании не выполнил свои должностные обязанности должным образом, в частности, по мониторингу рыночных цен на запчасти. Это привело к закупке компанией запчастей с убытком для государства на сумму более 6,6 млн грн.

Следователи объявили экс-чиновнику подозрение. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, киевские правоохранители разоблачили нарколабораторию с прибылью в 5 миллионов гривен. Они уже задержали фигурантов.

Также в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся украсть кабель связи. Своими действиями фигуранты нанесли компании ущерб более чем на 80 тысяч гривен.