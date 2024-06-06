Експосадовець Центренерго закупив запчастини для турбін зі збитком — йому оголосили підозру

Запчастини для турбін. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві правоохоронці оголосили підозру експосадовцю "Центренерго". Він закупив запчастини для турбін зі збитком у понад 6,6 мільйона гривень

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у четвер, 6 червня.

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"Слідчі слідчого управління столичного главку поліції спільно з працівниками ГУ ДЗНД СБУ викрили колишнього керівника відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ "Центренерго" у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків при здійсненні публічних закупівель", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що "Центренерго" оголосило про проведення відкритих торгів щодо закупівлі запчастин до турбін. Вартість комерційної пропозиції, запропонованої переможцем торгів, склала близько 11,5 млн грн. Вона майже вдвічі перевищувала ринкові ціни на аналогічні матеріали.

Посадовець енергогенеруючої компанії не виконав свої посадові обов'язки належним чином, зокрема, у справі моніторингу ринкових цін на запчастини. Це призвело до закупівлі компанією запчастин зі збитками для держави на суму понад 6,6 млн грн.

Слідчі оголосили експосадовцю підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, київські правоохоронці викрили нарколабораторію з прибутком у 5 мільйонів гривень. Вони вже затримали фігурантів.

Також у Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися вкрасти кабель зв’язку. Своїми діями фігуранти завдали компанії збитків на понад 80 тисяч гривень.