В Киеве произошел пожар в небоскребе Jack house 28 октября

Пожар в доме. Фото: скриншот с видео

В Киеве в понедельник, 28 октября, произошел пожар в 39-этажном небоскребе Jack house. Вероятно, загорелась одна из квартир в доме.

Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

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По словам пользователей соцсетей, в многоэтажке произошел пожар в квартире. Из окна поднимался густой белый дым.

Сейчас сообщается, что пожар в небоскребе уже потушили.

Отметим, что элитный жилой комплекс Jack house находится на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева. Он имеет 39 этажей и третье по высоте здание в столице.

Напомним, в результате попадания российского дрона-камикадзе в жилую многоэтажку в Соломенском районе разгорелся пожар.

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