У Києві сталася пожежа у хмарочосі Jack house 28 жовтня

У Києві горіла квартира у хмарочосі на Печерську — відео
У Києві у понеділок, 28 жовтня, сталася пожежа в 39-поверховому хмарочосі Jack house. Ймовірно, загорілася одна з квартир у будинку.
Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали.
Пожежа в будинку у Києві 28 жовтня
За словами користувачів соцмереж, у багатоповерхівці сталася пожежа у квартирі. З вікна здіймався густий білий дим.
Зараз повідомляється, що пожежу в хмарочосі вже загасили.
Зазначимо, що елітний житловий комплекс Jack house розташований на бульварі Лесі Українки у Печерському районі Києва. Він має 39 поверхів та є третьою за висотою будівлею у столиці.
Нагадаємо, внаслідок влучання російського дрона-камікадзе у житлову багатоповерхівку у Солом'янському районі розгорілася пожежа.
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