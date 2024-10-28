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У Києві горіла квартира у хмарочосі на Печерську — відео

28 жовтня 2024 12:45
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві сталася пожежа у хмарочосі Jack house 28 жовтня
Пожежа у будинку. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві у понеділок, 28 жовтня, сталася пожежа в 39-поверховому хмарочосі Jack house. Ймовірно, загорілася одна з квартир у будинку.

Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали.

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За словами користувачів соцмереж, у багатоповерхівці сталася пожежа у квартирі. З вікна здіймався густий білий дим.

Зараз повідомляється, що пожежу в хмарочосі вже загасили.

Зазначимо, що елітний житловий комплекс Jack house розташований на бульварі Лесі Українки у Печерському районі Києва. Він має 39 поверхів та є третьою за висотою будівлею у столиці.

Нагадаємо, внаслідок влучання російського дрона-камікадзе у житлову багатоповерхівку у Солом'янському районі розгорілася пожежа.

Також ми писали, що з-під завалів у будинку на вулиці Гарматній дістали тіло дівчинки 2009 року народження.

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