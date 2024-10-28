Мешканців Києва попередили про погану якість повітря

У Києві попередили про погіршення якості повітря
У Києві у понеділок, 28 жовтня, фіксують погіршення якості повітря. Мешканців міста закликали зачинити вікна та менше перебувати на вулицях.
Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.
Повітря у Києві
У Києві станом на 09:00 індекс якості атмосферного повітря становить 92. Це означає помірний рівень забруднення, яке може викликати незначний дискомфорт при диханні у деяких людей.
Найбільш забруднене повітря фіксують у Солом'янському та Святошинському районах — індекс 106. Далі у списку:
- Деснянський — 101;
- Шевченківський — 97;
- Дарницький — 96;
- Дніпровський — 94;
- Подільський — 81;
- Печерський — 79;
- Голосіївський — 76;
- Оболонський — 63.
Відомо, що дані про стан атмосферного повітря збирають з 386 онлайн станцій моніторингу, 67 з яких зараз працюють. Їх встановлено мешканцями, незалежними проєктами, організаціями або органами місцевого самоврядування.
Нагадаємо, 3 жовтня Київ знову затягнуло пилом. Мешканцям радили не відкривати вікна.
А 4 жовтня підвищений індекс якості повітря фіксували у всіх районах Києва, окрім Голосіївського.
Читайте Новини.LIVE!