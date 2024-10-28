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У Києві попередили про погіршення якості повітря

28 жовтня 2024 09:49
Євгенія Брюховецька - редактор
Мешканців Києва попередили про погану якість повітря
Київ. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві у понеділок, 28 жовтня, фіксують погіршення якості повітря. Мешканців міста закликали зачинити вікна та менше перебувати на вулицях.

Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.

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У Києві станом на 09:00 індекс якості атмосферного повітря становить 92. Це означає помірний рівень забруднення, яке може викликати незначний дискомфорт при диханні у деяких людей.

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Якість повітря. Фото: SaveEcoBot

Найбільш забруднене повітря фіксують у Солом'янському та Святошинському районах — індекс 106. Далі у списку:

  • Деснянський — 101;
  • Шевченківський — 97;
  • Дарницький — 96;
  • Дніпровський — 94;
  • Подільський — 81;
  • Печерський — 79;
  • Голосіївський — 76;
  • Оболонський — 63.
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Забруднення у районах. Фото: SaveEcoBot 

Відомо, що дані про стан атмосферного повітря збирають з 386 онлайн станцій моніторингу, 67 з яких зараз працюють. Їх встановлено мешканцями, незалежними проєктами, організаціями або органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 3 жовтня Київ знову затягнуло пилом. Мешканцям радили не відкривати вікна.

А 4 жовтня підвищений індекс якості повітря фіксували у всіх районах Києва, окрім Голосіївського.

Київ забруднення повітря екологія забруднення повітря

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