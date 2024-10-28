Мешканців Києва попередили про погану якість повітря

Київ. Фото: Новини.LIVE

У Києві у понеділок, 28 жовтня, фіксують погіршення якості повітря. Мешканців міста закликали зачинити вікна та менше перебувати на вулицях.

Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.

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Повітря у Києві

У Києві станом на 09:00 індекс якості атмосферного повітря становить 92. Це означає помірний рівень забруднення, яке може викликати незначний дискомфорт при диханні у деяких людей.

Якість повітря. Фото: SaveEcoBot

Найбільш забруднене повітря фіксують у Солом'янському та Святошинському районах — індекс 106. Далі у списку:

Деснянський — 101;

Шевченківський — 97;

Дарницький — 96;

Дніпровський — 94;

Подільський — 81;

Печерський — 79;

Голосіївський — 76;

Оболонський — 63.

Забруднення у районах. Фото: SaveEcoBot

Відомо, що дані про стан атмосферного повітря збирають з 386 онлайн станцій моніторингу, 67 з яких зараз працюють. Їх встановлено мешканцями, незалежними проєктами, організаціями або органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 3 жовтня Київ знову затягнуло пилом. Мешканцям радили не відкривати вікна.

А 4 жовтня підвищений індекс якості повітря фіксували у всіх районах Києва, окрім Голосіївського.