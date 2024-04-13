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В Киеве горели холмы Днепра

13 апреля 2024 19:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Киеве горели холмы Днепра
Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Подольском районе Киева работники ГСЧС ликвидировали пожар . Горело нежилое сооружение.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве в субботу, 13 апреля.

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Пожар в Киеве 13 апреля

Инцидент произошел 13 апреля в 08:19 на Набережном шоссе. Огонь распространился из здания на травяной покров на склонах Днепра.

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС
Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС
Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС
Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС

Пожарные успешно обуздали пожар площадью 20 квадратных метров до 09:14. Известно, что никто не пострадал. Причины возгорания выясняются правоохранительными органами.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот
Пост ГСЧС. Фото: скриншот
Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС
Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, что в Киеве, на Андреевском спуске Подола, в пятницу, 12 апреля, произошел пожар .

Ранее мы писали, что в столичном микрорайоне Оболонь в лифте заживо сгорел человек , его личность еще не установили.

Киев
пожар
ГСЧС
Украина
пожарная опасность

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