Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве готовили русскоязычный концерт — реакция КМВА

В Киеве готовили русскоязычный концерт — реакция КМВА

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 14:18
КГВА запретила выступление русскоязычных рэперов 3 октября
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Ткаченко

Киевская городская военная администрация запретила концерт, который сегодня, 3 октября, был запланирован в одном из баров Киева. Там планировали читать русскоязычный рэп.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
ткаченко
Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

КГВА запретила выступление русскоязычных рэперов

"Получил информацию, что определенные "музыканты" сегодня решили устроить концерт в одном из баров Киева, где планируют читать свой русскоязычный рэп", — говорится в сообщении.

Ткаченко напомнил, что Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева.

"Поэтому превентивно обращаюсь к правоохранительным органам. "Концерта" не будет. "Русский рэп" в столице Украины никто не будет толерировать", — написал он.

Напомним, в августе в Киеве разгорелся скандал из-за концерта исполнителя YAKTAK, который состоялся во время того, как спасатели разбирали завалы в Дарницком районе.

Впоследствии YAKTAK объяснил свое выступление.

Киев концерт рэпер Россия КМВА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации