КГВА запретила выступление русскоязычных рэперов 3 октября

В Киеве готовили русскоязычный концерт — реакция КМВА
Киевская городская военная администрация запретила концерт, который сегодня, 3 октября, был запланирован в одном из баров Киева. Там планировали читать русскоязычный рэп.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.
КГВА запретила выступление русскоязычных рэперов
"Получил информацию, что определенные "музыканты" сегодня решили устроить концерт в одном из баров Киева, где планируют читать свой русскоязычный рэп", — говорится в сообщении.
Ткаченко напомнил, что Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева.
"Поэтому превентивно обращаюсь к правоохранительным органам. "Концерта" не будет. "Русский рэп" в столице Украины никто не будет толерировать", — написал он.
Напомним, в августе в Киеве разгорелся скандал из-за концерта исполнителя YAKTAK, который состоялся во время того, как спасатели разбирали завалы в Дарницком районе.
Впоследствии YAKTAK объяснил свое выступление.
Читайте Новини.LIVE!