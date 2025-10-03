КГВА запретила выступление русскоязычных рэперов 3 октября

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Ткаченко

Киевская городская военная администрация запретила концерт, который сегодня, 3 октября, был запланирован в одном из баров Киева. Там планировали читать русскоязычный рэп.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Сообщение Тимура Ткаченко.

КГВА запретила выступление русскоязычных рэперов

"Получил информацию, что определенные "музыканты" сегодня решили устроить концерт в одном из баров Киева, где планируют читать свой русскоязычный рэп", — говорится в сообщении.

Ткаченко напомнил, что Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева.

"Поэтому превентивно обращаюсь к правоохранительным органам. "Концерта" не будет. "Русский рэп" в столице Украины никто не будет толерировать", — написал он.

Напомним, в августе в Киеве разгорелся скандал из-за концерта исполнителя YAKTAK, который состоялся во время того, как спасатели разбирали завалы в Дарницком районе.

Впоследствии YAKTAK объяснил свое выступление.