КМВА заборонила виступ російськомовних реперів 3 жовтня

У Києві готували російськомовний концерт — реакція КМВА
Київська міська військова адміністрація заборонила концерт, який сьогодні, 3 жовтня, був запланований в одному з барів Києва. Там планували читати російськомовний реп.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
КМВА заборонила виступ російськомовних реперів
"Отримав інформацію, що певні "музиканти" сьогодні вирішили влаштувати концерт в одному з барів Києва, де планують читати свій російськомовний реп", — йдеться в повідомленні.
Ткаченко нагадав, що Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.
"Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "Руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме", — написав він.
Нагадаємо, у серпні в Києві спалахнув скандал через концерт виконавця YAKTAK, який відбувся під час того, як рятувальники розбирали завали у Дарницькому районі.
Згодом YAKTAK пояснив свій виступ.
