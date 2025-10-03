Відео
Україна
Головна Київ У Києві готували російськомовний концерт — реакція КМВА

У Києві готували російськомовний концерт — реакція КМВА

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 14:18
КМВА заборонила виступ російськомовних реперів 3 жовтня
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Ткаченка

Київська міська військова адміністрація заборонила концерт, який сьогодні, 3 жовтня, був запланований в одному з барів Києва. Там планували читати російськомовний реп.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Читайте також:
ткаченко
Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

КМВА заборонила виступ російськомовних реперів

"Отримав інформацію, що певні "музиканти" сьогодні вирішили влаштувати концерт в одному з барів Києва, де планують читати свій російськомовний реп", — йдеться в повідомленні.

Ткаченко нагадав, що Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

"Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "Руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме", — написав він.

Нагадаємо, у серпні в Києві спалахнув скандал через концерт виконавця YAKTAK, який відбувся під час того, як рятувальники розбирали завали у Дарницькому районі.

Згодом YAKTAK пояснив свій виступ.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
