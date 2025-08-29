Видео
YAKTAK объяснил свой концерт в день гибели десятков киевлян

YAKTAK объяснил свой концерт в день гибели десятков киевлян

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:34
Скандальный концерт YAKTAK в Софиевской Борщаговке 28 августа - что известно
Ярослав Карпук. Фото из Instagram YAKTAK

Украинский певец Ярослав Карпук, более популярный как YAKTAK, который вчера, 29 августа, дал концерт в Софиевской Борщаговке во время того, как спасатели разбирали завалы в Дарницком районе столицы, объяснил свое выступление. Он заявил, что концерт был благотворительным.

Об этом пресс-служба артиста сообщила Новини.LIVE.

Читайте также:

Объяснение YAKTAK

"28 августа, в Софиевской Борщаговке состоялся благотворительный концерт с участием различных артистов, среди которых был и я. Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью сборов на военный госпиталь, где находятся раненые Герои. Целью сбора было 200 тысяч гривен. На данный момент удалось собрать 504 тысячи гривен", — заявил YAKTAK.

Артист извинился и подчеркнул, что ни в коем случае не хотел задеть чьи-то чувства.

"29 августа в Киеве объявлен День траура. Мы еще утром отменили запланированный концерт (на 29 августа, - ред.), но вчерашнее благотворительное выступление состоялось. Это было выступление с бесплатным входом, для всех желающих, чтобы собрать как можно больше донатов военным", — добавил он.

Отмечается, что собранные средства пойдут на военный госпиталь.

Напомним, вчера в сети опубликовали видео, на которых видно большое скопление людей и сцену в пригороде Киева. Это был концерт YAKTAK.

Впоследствии под сообщениями артиста в Instagram украинцы начали писать гневные комментарии. Они называли его концерт "танцами на костях" после российского массированного обстрела.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник обратился в полицию для соответствующего реагирования на концерт. Он заявил, что мероприятие не имело согласования.

Впоследствии начальник КГВА Тимур Ткаченко подписал поручение, согласно которому отныне все массовые мероприятия в столице проводятся после разрешения от Генерального штаба ВСУ.

Киев концерт обстрелы YAKTAK война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
