Киевская прокуратура расследует избиение парня на Оболони

Патрульная полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Оболонском районе Киева группа подростков избила парня. Столичные правоохранители начали досудебное расследование, устанавливаются причастные к инциденту.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 6 февраля.

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Избиение на Оболони

Сегодня в соцсетях обнародовали видео, на котором неизвестная группа, часть из которой одета в балаклавы, бьют другого парня. Столичные правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех участников происшествия.

Нападение на подростка. Фото: прокуратура

Избиение подростка. Фото: прокуратура

Оболонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту избиения парня группой подростков.

Предварительная квалификация преступления — хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, на днях на Оболони подростки избили 14-летнюю девочку, их нашли и назначили наказание.

Также мы писали, что в столичном трамвае пассажир избил подростка парикмахерской бритвой из-за громкой музыки.