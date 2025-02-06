Киевская прокуратура расследует избиение парня на Оболони

В Киеве группа подростков избила парня — начато расследование
В Оболонском районе Киева группа подростков избила парня. Столичные правоохранители начали досудебное расследование, устанавливаются причастные к инциденту.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 6 февраля.
Избиение на Оболони
Сегодня в соцсетях обнародовали видео, на котором неизвестная группа, часть из которой одета в балаклавы, бьют другого парня. Столичные правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех участников происшествия.
Оболонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту избиения парня группой подростков.
Предварительная квалификация преступления — хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Напомним, на днях на Оболони подростки избили 14-летнюю девочку, их нашли и назначили наказание.
Также мы писали, что в столичном трамвае пассажир избил подростка парикмахерской бритвой из-за громкой музыки.
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