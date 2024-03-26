В Киеве камера кофейни зафиксировала прилет баллистики — храбрая бариста продолжила работать
В Киеве камеры наблюдения в одном из кафе зафиксировали момент взрывной волны от применения россиянами баллистики 25 марта. Несмотря на то, что заведение получило повреждения, храбрая девушка-бариста, продолжила работу и готовила для клиентов кофе.
Видео момента прилета распространяется разнообразными Telegram-каналами.
Взрывная волна нанесла вред кафе
Взрывная волна нанесла урон кафе. Были выбиты окна, а также упал стеклянный шкаф со вкусностями.
К счастью, находящиеся внутри люди не пострадали. Девушка-бариста, несмотря на эту ситуацию, продолжила обслуживать клиентов и готовить кофе.
"Все живы, наша кофейня жива. Делаем кофе. Работаем. Держимся", — с улыбкой сказала девушка.
Ранее мы рассказывали, что россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.
В результате падения обломков уничтоженных целей в Печерском районе полностью уничтожен спортивный зал.
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