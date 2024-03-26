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В Киеве камера кофейни зафиксировала прилет баллистики — храбрая бариста продолжила работать

26 марта 2024 13:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве камера кофейни зафиксировала прилет баллистики — храбрая бариста продолжила работать
Разрушение в кафе в момент прилета. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве камеры наблюдения в одном из кафе зафиксировали момент взрывной волны от применения россиянами баллистики 25 марта. Несмотря на то, что заведение получило повреждения, храбрая девушка-бариста, продолжила работу и готовила для клиентов кофе.

Видео момента прилета распространяется разнообразными Telegram-каналами.

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Взрывная волна нанесла вред кафе

Взрывная волна нанесла урон кафе. Были выбиты окна, а также упал стеклянный шкаф со вкусностями.

К счастью, находящиеся внутри люди не пострадали. Девушка-бариста, несмотря на эту ситуацию, продолжила обслуживать клиентов и готовить кофе.

"Все живы, наша кофейня жива. Делаем кофе. Работаем. Держимся", — с улыбкой сказала девушка.

Ранее мы рассказывали, что россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.

В результате падения обломков уничтоженных целей в Печерском районе полностью уничтожен спортивный зал.

Киев
Украина
кофе
обстрелы
ракета

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