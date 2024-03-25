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У Києві внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала, — ДСНС

25 березня 2024 13:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала, — ДСНС
Будівля, на яку впали уламки. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у понеділок, 25 березня, атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок падіння уламків в одному з районів повністю знищено будівлю спортивної зали.

Про це заявив речник ДСНС Павло Петров у коментарі Новини.LIVE.

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"Наразі не можемо сказати, що саме це було, але внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання в триповерхову адміністративну будівлю. Це спортивна зала — вона знищена до першого поверху", — сказав він.

За попередньою інформацією, чотири людини постраждали, з яких 16-річна дитина. Двоє людей звернулися за медичною допомогою.

За словами Петрова, наразі рятувальники продовжують аварійно-пошукові роботи, розбираються завали. На місці залучені всі відповідні служби — Нацполіція, КАРС, Червоний Хрест та медики.

"Попередня площа руйнації становить 100 квадратних метрів. Від ДСНС залучено вісім одиниць техніки, а також майже 50 рятувальників", — додав він.

Нагадаємо, росіяни запустили по столиці дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару в Печерському районі було пошкоджено нежитлову будівлю.

Водночас в Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. А в Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. 

Крім того, для ліквідації наслідків падіння уламків у Києві тимчасово змінили маршрути деяких тролейбусів.

Київ
ДСНС
обстріли
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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