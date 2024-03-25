Ракетний удар по Києву — в ДСНС завершили рятувальні роботи та назвали кількість постраждалих

Працівники ДСНС розбирають завали. Фото: скриншот

В Києві працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Печерському районі столиці. Також рятувальники підбили підсумки щодо постраждалих внаслідок влучання ракети.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

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Як стало відомо, внаслідок удару постраждало 10 осіб, у тому числі — неповнолітня дівчина. Ще двох людей було шпиталізовано.

Також у відомстві додали, що психологічну допомогу отримало 25 людей, а з місця руйнації було вивезено понад 580 куб.м будівельних конструкцій.

Ракетний удар по Києву — останні новини

Нагадаємо, сьогодні росіяни запустили по столиці дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.

Внаслідок падіння уламків знищених цілей в Печерському районі повністю знищено спортивну залу.

На російське віроломство відреагував президент України Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився відеозаписом, на якому діти шукають укриття від вибухів у столиці, і закликав міжнародну спільноту надати Україні засоби ППО.