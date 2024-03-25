Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ракетний удар по Києву — в ДСНС завершили рятувальні роботи та назвали кількість постраждалих arrow

Ракетний удар по Києву — в ДСНС завершили рятувальні роботи та назвали кількість постраждалих

25 березня 2024 19:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ракетний удар по Києву — в ДСНС завершили рятувальні роботи та назвали кількість постраждалих
Працівники ДСНС розбирають завали. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Києві працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Печерському районі столиці. Також рятувальники підбили підсумки щодо постраждалих внаслідок влучання ракети.

Про це інформує пресслужба ДСНС

Читайте також:

Наслідки ракетного удару по Києву

Як стало відомо, внаслідок удару постраждало 10 осіб, у тому числі — неповнолітня дівчина. Ще двох людей було шпиталізовано.

Також у відомстві додали, що психологічну допомогу отримало 25 людей, а з місця руйнації було вивезено понад 580 куб.м будівельних конструкцій.

Ракетний удар по Києву — останні новини

Нагадаємо, сьогодні росіяни запустили по столиці дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.

Внаслідок падіння уламків знищених цілей в Печерському районі повністю знищено спортивну залу.

На російське віроломство відреагував президент України Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки. 

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився відеозаписом, на якому діти шукають укриття від вибухів у столиці, і закликав міжнародну спільноту надати Україні засоби ППО.

Київ
ДСНС
Україна
ракета
рятувальники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ