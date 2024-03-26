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У Києві камера кав'ярні зафіксувала прильот балістики — хоробра баріста продовжила працювати

26 березня 2024 13:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві камера кав'ярні зафіксувала прильот балістики — хоробра баріста продовжила працювати
Руйнування в кафе у момент прильоту. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві камери спостереження в одному з кафе зафіксували момент вибухової хвилі від застосування росіянами балістики 25 березня. Попри те, що заклад зазнав пошкоджень, хоробра дівчина-бариста, продовжила роботу і готувала для клієнтів каву.

Відео моменту прильоту шириться різноманітними Telegram-каналами.

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Вибухова хвиля завдала шкоди кав'ярні

Вибухова хвиля завдала шкоди кав'ярні. Було вибито вікна, а також впала скляна шафа зі смаколиками. 

На щастя, люди, що перебували всередині, не постраждали. Дівчина-бариста, попри цю ситуацію, продовжила обслуговувати клієнтів і готувати каву.

"Всі живі, наша кав'ярня жива. Робимо каву. Працюємо. Тримаємося", — з усмішкою сказала дівчина.

Раніше ми розповідали, що росіяни запустили по столиці дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.

Внаслідок падіння уламків уражених цілей в Печерському районі повністю знищено спортивну залу.

Київ
Україна
кава
обстріли
ракета

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