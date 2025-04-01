В Киеве будут судить руководителя СТО, который украл деталей на полмиллиона грн

Работник СТО общается с клиентом относительно ремонта авто. Фото: Дорожный адвокат

В Киеве руководитель СТО вместо того, чтобы ремонтировать автомобили снял с них деталей на полмиллиона гривен. В отношении мужчины в суд направлено обвинительное заключение.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Руководитель СТО, который воровал детали. Фото: Киевская городская прокуратура/Telegram

Украл деталей на полмиллиона — будут судить руководителя СТО

Отмечается, что Оболонской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего руководителя СТО, которого обвиняют в мошенничестве и завладении арендованным автомобилем (ч.ч 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Во время досудебного расследования было установлено, что мужчина арендовал в Оболонском районе гараж, где предоставлял услуги по ремонту автомобилей.

Клиенты оставляли машины на станции для диагностики, давали аванс, а потом их убеждали, что автомобили нуждаются в ремонте. Впрочем, вместо ремонта мужчина снимал с машин детали, а с владельцами переставал выходить на связь.

Машины, детали из которых воровал руководитель СТО. Фото: Киевская городская прокуратура/Telegram

Таким образом обвиняемый "отремонтировал" 3 автомобиля, в том числе машину военного. Общая сумма ущерба - более 520 тыс. гривен.

Кроме того, аналогичным образом мужчина разобрал арендованный автомобиль, сняв все детали, в частности двигатель, нанеся владельцу машины ущерб на общую сумму 220 тыс. гривен.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры/Facebook

Напомним, что в Киеве будут судить директора подрядной компании и инженера по техническому надзору — их обвиняют в завышении стоимости ремонта школьного укрытия.

В частности, ранее мы писали, что застройщика обязали уплатить более 8,3 млн грн паевого взноса в бюджет Киева.