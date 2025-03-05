Комендантский час в Киеве — пропуски хотят сделать онлайн

Полицейский ночью проверяет у мужчины документы. Фото: Нацполиция

В Киеве изменят алгоритмы выдачи пропусков для движения во время комендантского часа. Кроме того, изменится формат — документ будет доступен в цифровом варианте.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в среду, 5 марта.

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По словам Ткаченко, та система, которая существует сейчас, недейственная и требует изменений. Он отметил, что часто встречаются случаи злоупотребления, а обновление пропусков ежегодно — недостаточный способ контроля.

"Я вижу, что стоит применить цифровые инструменты для устранения злоупотреблений. Такие практики единичные, но успешно внедрены в других громадах", — отметил Ткаченко.

Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Как пояснил начальник ОВА, каждый пропуск можно будет привязать к цифровому реестру. Поэтому правоохранительные органы и соответствующие военные структуры будут иметь доступ к данным.

"Ссылка на инструмент подтверждения пропуска будет на каждом бланке. Это QR-код, который будут считывать при остановке транспорта во время комендантского часа. Мы можем синхронизировать доступ к инструментам верификации как по Киеву, так и по Киевской области", — отметил Ткаченко.

По его словам, таким образом можно будет быстро определить, кому и когда был выдан пропуск. Это поможет покончить со злоупотреблениями и поддельными документами.

Напомним, ранее в Киеве начали проверку пропусков на передвижение во время комендантского часа. У нарушителей документы изымали.

Как рассказал Евгений Иевлев, под проверку в Киеве попали 9 тысяч документов. По его словам, некоторые пропуска выдавали тем, кто не имел оснований для этого.