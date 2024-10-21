Киеве коворкинг Creative States в Гулливере стал банкротом

ТРЦ "Гулливер". Фото: Creative States

В Киеве суд открыл производство о банкротстве коворкинга Creative States Ильи Кенигштейна, расположенного в столичном бизнес-центре "Гулливер". Компания не смогла оплатить ремонт и меблировку помещения и остается должна миллионы гривен.

Об этом сообщается в определении суда от 3 октября.

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Обстоятельства дела

На определение суда обратил внимание директор и соучредитель конкурентной компании Creative Quarter Роман Хмиль.

Сообщается, что производство было открыто по заявлению компании "Денза Констракшен", предоставляющей услуги по дизайну и строительным работам для коммерческих предприятий, в связи с имеющейся и непогашенной задолженностью.

Компания утверждает, что ООО "Креативный штат Гулливер" не смогло оплатить ремонт и меблировку помещения и все еще должно 11,78 миллиона гривен.

Что решил суд

Суд признал претензии "Денза Констракшен" обоснованными и открыл производство о банкротстве.

В настоящее время вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов ООО "Креативный штат Гулливер" и процедура распоряжения имуществом. Распорядителем назначен арбитражный управляющий Сергей Беспалый.

Ранее мы сообщали, что правоохранительные органы Киева сообщили, что информация о захвате одного из торговых центров не соответствует действительности.

Напомним, в Киеве суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов торгово-развлекательный центр Gulliver. Основанием для решения было расследование в отношении владельца ТРЦ.