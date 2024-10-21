Києві коворкінг Creative States у Гулівері став банкрутом

ТРЦ "Гулівер". Фото: Creative States

У Києві суд відкрив провадження про банкрутство коворкінгу Creative States Іллі Кенігштейна, який розташований у столичному бізнес-центрі "Гулівер". Компанія не змогла оплатити ремонт і меблювання приміщення і лишається винна мільйони гривень.

Про це повідомляється в ухвалі суду від 3 жовтня.

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Обставини справи

На ухвалу суду звернув увагу директор і співзасновник конкурентної компанії Creative Quarter Роман Хміль.

Повідомляється, що провадження було відкрито за заявою компанії "Денза Констракшен", яка надає послуги з дизайну та будівельних робіт для комерційних підприємств, у зв'язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Компанія стверджує, що ТОВ "Креативний штат Гулівер" не змогло оплатити ремонт і меблювання приміщення і все ще винне 11,78 мільйони гривень.

Що вирішив суд

Суд визнав претензії "Денза Констракшен" обґрунтованими й відкрив провадження про банкрутство.

Наразі вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів ТОВ "Креативний штат Гулівер" та процедура розпорядження майном. Розпорядником призначений арбітражний керуючий Сергій Безпалий.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронні органи Києва повідомили, що інформація про захоплення одного з торговельних центрів не відповідає дійсності.

Нагадаємо, у Києві суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів торгово-розважальний центр Gulliver. Підставою для відповідного рішення стало розслідування стосовно власника ТРЦ.