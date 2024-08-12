В столичной многоэтажке 12 августа сорвался лифт

В Киеве лифт в жилом доме сорвался и пролетел 28 этажей
12 августа 2024 19:30
Лифты в доме. Иллюстративное фото: pixabay
В Киеве в понедельник, 12 августа, в одном из многоэтажных жилых домов сорвался пассажирский лифт. Он пролетел 28 этажей и упал в шахту.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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По данным пользователей соцсетей, инцидент, вероятно, произошел на улице Срибнокильской на жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы.
Пассажирский лифт сорвался и пролетел 28 этажей перед тем, как разбиться вдребезги. Пока этот случай не комментировали ни правоохранители, ни спасатели.
По предварительной информации, к моменту падения в кабине не было людей.
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