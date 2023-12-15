В Киеве ликвидируют последствия непогоды, — КМВА

Сотрудники коммунальной службы. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжают ликвидировать последствия ненастья. На улицах работают дорожные и коммунальные службы для очистки снега и обработки специальными средствами.

Об этом сообщает КМВА.

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Специальная техника и бригады ручной уборки расчищают дороги, путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта от снега. Также обрабатывают противогололедными средствами.

В общей сложности дорожные и коммунальные службы города привлекли более 330 единиц спецтехники и 4 300 человек.

В КМВА призвали водителей автомобилей отдавать предпочтение спецтехнике и не мешать расчищать дороги.

Скриншот поста КМВА

Напомним, что в Киеве дефицит водителей общественного транспорта. Это связано с тем, что достаточно много работников из "Киевпасстранса" мобилизовано в ряды ВСУ.

Также мы писали, что в столице с 13 декабря от станции метрополитена "Лыбидская" запустили временный автобус. Он будет курсировать на станцию метро "Демеевская".