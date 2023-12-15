В Киеве ликвидируют последствия непогоды, — КМВА
В Киеве продолжают ликвидировать последствия ненастья. На улицах работают дорожные и коммунальные службы для очистки снега и обработки специальными средствами.
Об этом сообщает КМВА.
В столице ликвидируют последствия непогоды
Специальная техника и бригады ручной уборки расчищают дороги, путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта от снега. Также обрабатывают противогололедными средствами.
В общей сложности дорожные и коммунальные службы города привлекли более 330 единиц спецтехники и 4 300 человек.
В КМВА призвали водителей автомобилей отдавать предпочтение спецтехнике и не мешать расчищать дороги.
Напомним, что в Киеве дефицит водителей общественного транспорта. Это связано с тем, что достаточно много работников из "Киевпасстранса" мобилизовано в ряды ВСУ.
Также мы писали, что в столице с 13 декабря от станции метрополитена "Лыбидская" запустили временный автобус. Он будет курсировать на станцию метро "Демеевская".
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