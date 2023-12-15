Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве ликвидируют последствия непогоды, — КМВА arrow

В Киеве ликвидируют последствия непогоды, — КМВА

15 декабря 2023 08:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве ликвидируют последствия непогоды, — КМВА
Сотрудники коммунальной службы. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве продолжают ликвидировать последствия ненастья. На улицах работают дорожные и коммунальные службы для очистки снега и обработки специальными средствами.

Об этом сообщает КМВА.

Читайте также:

В столице ликвидируют последствия непогоды

Специальная техника и бригады ручной уборки расчищают дороги, путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта от снега. Также обрабатывают противогололедными средствами.

В общей сложности дорожные и коммунальные службы города привлекли более 330 единиц спецтехники и 4 300 человек.

В КМВА призвали водителей автомобилей отдавать предпочтение спецтехнике и не мешать расчищать дороги.

null
Скриншот поста КМВА

Напомним, что в Киеве дефицит водителей общественного транспорта. Это связано с тем, что достаточно много работников из "Киевпасстранса" мобилизовано в ряды ВСУ.

Также мы писали, что в столице с 13 декабря от станции метрополитена "Лыбидская" запустили временный автобус. Он будет курсировать на станцию метро "Демеевская".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме