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У Києві ліквідовують наслідки негоди, — КМВА

15 грудня 2023 08:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві ліквідовують наслідки негоди, — КМВА
Працівники комунальної служби. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки негоди. На вулицях працюють дорожні та комунальні служби для розчищення снігу та обробки спеціальними засобами.

Про це повідомляє КМВА.

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Зазначається, що спеціальна техніка та бригади ручного прибирання розчищають дороги, шляхопроводи, тротуари та зупинки громадського транспорту від снігу. Також обробляють протиожеледними засобами.

Загалом дорожні та комунальні служби міста залучили понад 330 одиниць спецтехніки та 4 300 людей.

У КМВА закликали водіїв автомобілів надавати перевагу спецтехніці та не заважати розчищати дороги. 

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Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, що у Києві дефіцит водіїв громадського транспорту. Це пов'язано з тим, що досить багато працівників з "Київпастрансу" мобілізовані до лав ЗСУ.

Також ми писали, що у столиці з 13 грудня від станції метрополітену "Либідська" запустили тимчасовий автобус. Він курсуватиме до станції метро "Деміївська". 

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