В Киеве человек выпрыгнул с 24 этажа ЖК "РиверСтоун"

В Киеве человек выпрыгнул с 24-го этажа жилого комплекса
Сегодня в Киеве с 24 этажа жилого комплекса "РиверСтоун" в Дарницком районе выпрыгнул человек. На месте происшествия работают соответствующие службы.
Об этом сообщают местные паблики.
В Киеве человек прыгнул с многоэтажки
В воскресенье, 21 июля, с 24 этажа жилого комплекса "РиверСтоун", который находится в Дарницком районе Киева, выпрыгнул человек. На видео видно, что на место происшествия работают соответствующие службы. Официальной информации пока нет.
Напомним, в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Во время аварии на тросе находился человек , упавший в реку.
Ранее мы писали, что в Тернополе в одной из гостиниц майор одной из воинских частей застрелил 25-летнего военнослужащего пограничной службы. Конфликт возник из-за ревности — офицер был задержан.
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