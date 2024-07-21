В Киеве человек выпрыгнул с 24 этажа ЖК "РиверСтоун"

Спасательные службы на месте событий в ЖК РиверСтоун. Фото: скриншот

Сегодня в Киеве с 24 этажа жилого комплекса "РиверСтоун" в Дарницком районе выпрыгнул человек. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Об этом сообщают местные паблики.

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В воскресенье, 21 июля, с 24 этажа жилого комплекса "РиверСтоун", который находится в Дарницком районе Киева, выпрыгнул человек. На видео видно, что на место происшествия работают соответствующие службы. Официальной информации пока нет.

Напомним, в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Во время аварии на тросе находился человек , упавший в реку.

Ранее мы писали, что в Тернополе в одной из гостиниц майор одной из воинских частей застрелил 25-летнего военнослужащего пограничной службы. Конфликт возник из-за ревности — офицер был задержан.