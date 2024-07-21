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Обрыв троса на аттракционе в Киеве — оборудование на погибшем было слишком тяжелым, чтобы выплыть

21 июля 2024 16:49
Виктория Козырь - редактор
Трагедия на аттракционе в Киеве 21 июля — оборудование сразу потянуло пострадавшего на дно Днепра
Спасатели на Днепре. Фото: ГСЧС
Виктория Козырь - редактор

Ветеран российско-украинской войны, общественно-политический деятель Олег Симороз заявил, что из Днепра в Киеве достали тело человека, который оборвался на аттракционе. Однако официального подтверждения пока нет. Симороз заявил о тяжелом оборудовании, которое сразу потянуло парня на дно.

Об этом Олег Симороз написал в соцсети X в воскресенье, 21 июля.

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По словам Симороза, оборудование для крепления было тяжелым, чтобы выплыть. Оно сразу потянуло парня на дно Днепра. 

"У нас люди не должны погибать в мирных городах на аттракционах", — подчеркнул Симороз.

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Пост Симороза. Фото: скриншот

Отметим, общественно-политический деятель пишет, что в результате обрыва троса погибла девушка, однако в КГГА отметили, что это был парень.

"По информации Национальной полиции, после проведенного опроса на месте происшествия удалось выяснить, что во время обрыва троса на аттракционе находился парень в возрасте ориентировочно до 30 лет", — говорится в сообщении.

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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Местные сразу сообщили, что на тросе находился человек, который упал в реку.

В результате усложнилось движение на Набережном шоссе. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

В КГГА заявили, что спасатели пытаются найти девушку. К спасательной операции привлечены специальная техника и катера с водолазами.

Киевляне, видевшие, как оборвалась канатная дорога через реку Днепр, рассказали детали инцидента. По словам одного из них, упав в воду, человек даже не проявлял никаких признаков жизни.

Киев трагедия смерть украинцы КГГА Украина

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