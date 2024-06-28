На станции метро "Золотые ворота" в Киеве человек упал на рельсы

Спасатели помогают человеку, который упал под метро. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Киеве в пятницу, 28 июня, человек упал на рельсы метро. Это произошло на станции "Золотые ворота".

Об этом сообщает Hromadske.

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Все поезда на "зеленой" ветке временно приостановили.

"Зеленая" линия метро: станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" — "Театральная" закрыты на вход для пассажиров", — говорится в сообщении КГГА.

Там подтвердили, что человек попал под поезд.

Правоохранители на месте происшествия. Фото: t.me/kievinfo_kyiv

Движение поездов на линии организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".

Пост КГГА. Фото: скриншот

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Отметим, что это уже третий случай падения человека под поезд метро в Киеве в течение июня.

Напомним, 27 июня на станции киевского метро "Университет" парень упал под вагон электропоезда.

Ранее в столичной подземке женщина попала под поезд метрополитена на Оболонско-Теремковской линии.