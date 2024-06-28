На станции метро "Золотые ворота" в Киеве человек упал на рельсы

В Киеве человек упал на рельсы метро
В Киеве в пятницу, 28 июня, человек упал на рельсы метро. Это произошло на станции "Золотые ворота".
Об этом сообщает Hromadske.
Падение человека на рельсы метро
Все поезда на "зеленой" ветке временно приостановили.
"Зеленая" линия метро: станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" — "Театральная" закрыты на вход для пассажиров", — говорится в сообщении КГГА.
Там подтвердили, что человек попал под поезд.
Движение поездов на линии организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Отметим, что это уже третий случай падения человека под поезд метро в Киеве в течение июня.
Напомним, 27 июня на станции киевского метро "Университет" парень упал под вагон электропоезда.
Ранее в столичной подземке женщина попала под поезд метрополитена на Оболонско-Теремковской линии.
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