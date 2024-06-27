НП в метро Києва — врятовано чоловіка, який впав під потяг

Рятувальники, які діставали потерпілого з-під вагона метро у Києві. Фото: ДСНС

У Києві з-під вагона метро на станції "Університет" дістали чоловіка. Потерпілого передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 27 червня.

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Порятунок чоловіка з-під вагона метро

У ДСНС розповіли, що о 10:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під прибуваючий потяг на станції метро "Університет" потрапила людина.

Порятунок чоловіка з-під вагона метро у Києві. Фото ДСНС

"Як виявилося, на станції метро на колії під першим вагоном потяга, знаходився чоловік із затиснутими ногами", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники та чоловік, який потрапив під вагон метро. Фото: ДСНС

Вже об 11:57 потерпілого врятували. Наразі він перебуває в шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 червня на станції київського метро "Університет" хлопець впав під вагон електропоїзда. Поїзди рухаються від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська", та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".

Раніше в столичній підземці жінка потрапила під потяг метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.