НП в метро Києва — врятовано чоловіка, який впав під потяг

У Києві з-під вагону метро дістали чоловіка — в якому він стані
У Києві з-під вагона метро на станції "Університет" дістали чоловіка. Потерпілого передано працівникам швидкої медичної допомоги.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 27 червня.
Порятунок чоловіка з-під вагона метро
У ДСНС розповіли, що о 10:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під прибуваючий потяг на станції метро "Університет" потрапила людина.
"Як виявилося, на станції метро на колії під першим вагоном потяга, знаходився чоловік із затиснутими ногами", — йдеться у повідомленні.
Вже об 11:57 потерпілого врятували. Наразі він перебуває в шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок.
Нагадаємо, 27 червня на станції київського метро "Університет" хлопець впав під вагон електропоїзда. Поїзди рухаються від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська", та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".
Раніше в столичній підземці жінка потрапила під потяг метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.
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