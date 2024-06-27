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У Києві з-під вагону метро дістали чоловіка — в якому він стані

27 червня 2024 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
НП в метро Києва — врятовано чоловіка, який впав під потяг
Рятувальники, які діставали потерпілого з-під вагона метро у Києві. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві з-під вагона метро на станції "Університет" дістали чоловіка. Потерпілого передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 27 червня.

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Порятунок чоловіка з-під вагона метро

У ДСНС розповіли, що о 10:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під прибуваючий потяг на станції метро "Університет" потрапила людина.

Порятунок чоловіка з-під вагону метро у Києві
Порятунок чоловіка з-під вагона метро у Києві. Фото ДСНС

"Як виявилося, на станції метро на колії під першим вагоном потяга, знаходився чоловік із затиснутими ногами", — йдеться у повідомленні.

У Києві чоловік потрапив під вагон метро
Рятувальники та чоловік, який потрапив під вагон метро. Фото: ДСНС

Вже об 11:57 потерпілого врятували. Наразі він перебуває в шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот
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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 червня на станції київського метро "Університет" хлопець впав під вагон електропоїзда. Поїзди рухаються від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська", та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова". 

Раніше в столичній підземці жінка потрапила під потяг метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Київ
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ДСНС
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рятувальники

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