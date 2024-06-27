КМДА перекрила чотири станції метро — пасажир впав під електричку

В київському метро пасажир впав під потяг — перекрито чотири станції
У київському метро у четвер, 27 червня, стався страшний інцидент. За попередньою інформацією, на станції метро "Університет" хлопець впав під вагон електропоїзда.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
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У Києві пасажир кинувся під потяг метро
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Рятувальники дістають потерпілого. Джерело: ДСНС
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Рятувальники дістають потерпілого. Джерело: ДСНС
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Рятувальники дістають потерпілого. Джерело: ДСНС
Як повідомляється, було перекрито чотири станції Святошинсько-Броварської лінії:
- "Політехнічний інститут";
- "Вокзальна";
- "Університет";
- "Театральна".
На місце інциденту, кажуть в КМДА, працює група медиків та правоохоронців. Поїзди рухаються від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська", та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".
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Нагадаємо, раніше в столичній підземці жінка потрапила під потяг метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.
Також мер столиці Віталій Кличко назвав причину аварії між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", заявивши, що перегонний тунель був збудований через недотримання технологій.
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