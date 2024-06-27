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В київському метро пасажир впав під потяг — перекрито чотири станції

27 червня 2024 11:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
КМДА перекрила чотири станції метро — пасажир впав під електричку
Електропоїзд метро Києва. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У київському метро у четвер, 27 червня, стався страшний інцидент. За попередньою інформацією, на станції метро "Університет" хлопець впав під вагон електропоїзда. 

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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  • київ впав у метро
    Рятувальники дістають потерпілого. Джерело: ДСНС
  • метро впав під потяг
    Рятувальники дістають потерпілого. Джерело: ДСНС
  • впав під вагон метро
    Рятувальники дістають потерпілого. Джерело: ДСНС
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Як повідомляється, було перекрито чотири станції Святошинсько-Броварської лінії:

  •  "Політехнічний інститут";
  • "Вокзальна";
  • "Університет";
  • "Театральна". 

На місце інциденту, кажуть в КМДА, працює група медиків та правоохоронців. Поїзди рухаються від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська", та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова". 

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Скриншот допису КМДА

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Нагадаємо, раніше в столичній підземці жінка потрапила під потяг метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Також мер столиці Віталій Кличко назвав причину аварії між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", заявивши, що перегонний тунель був збудований через недотримання технологій.

Київ
метро
КМДА
Україна
інцидент
жертви
травма

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