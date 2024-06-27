КМДА перекрила чотири станції метро — пасажир впав під електричку

Електропоїзд метро Києва. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У київському метро у четвер, 27 червня, стався страшний інцидент. За попередньою інформацією, на станції метро "Університет" хлопець впав під вагон електропоїзда.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Рятувальники дістають потерпілого. Джерело: ДСНС

Рятувальники дістають потерпілого. Джерело: ДСНС

Рятувальники дістають потерпілого. Джерело: ДСНС 1 / 3

Як повідомляється, було перекрито чотири станції Святошинсько-Броварської лінії:

"Політехнічний інститут";

"Вокзальна";

"Університет";

"Театральна".

На місце інциденту, кажуть в КМДА, працює група медиків та правоохоронців. Поїзди рухаються від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська", та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".

Скриншот допису КМДА

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Нагадаємо, раніше в столичній підземці жінка потрапила під потяг метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Також мер столиці Віталій Кличко назвав причину аварії між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", заявивши, що перегонний тунель був збудований через недотримання технологій.