Воздушная тревога в Киеве 23 мая - угроза БпЛА

В Киеве раздается воздушная тревога — какая угроза
В Киеве утром в пятницу, 23 мая, раздается воздушная тревога. Жителей столицы предупредили об угрозе российских беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.
Тревога в Киеве 23 мая
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА", — говорится в сообщении.
В КГВА призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и находиться там до отбоя воздушной тревоги.
Также Воздушные силы предупредили о движении дронов "шахед" в направлении Киева.
Отметим, что по состоянию на 8:00 воздушная тревога объявлена в Киеве и области, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, вчера обломки российского дрона упали на территорию школы в Киеве.
А 21 мая в результате атаки беспилотников на Бориспольский район Киевской области пострадала семья.
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