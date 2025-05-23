Воздушная тревога в Киеве 23 мая - угроза БпЛА

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Командование ОС ВСУ

В Киеве утром в пятницу, 23 мая, раздается воздушная тревога. Жителей столицы предупредили об угрозе российских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Тревога в Киеве 23 мая

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

В КГВА призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и находиться там до отбоя воздушной тревоги.

Скриншот поста КГВА

Также Воздушные силы предупредили о движении дронов "шахед" в направлении Киева.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 8:00 воздушная тревога объявлена в Киеве и области, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вчера обломки российского дрона упали на территорию школы в Киеве.

А 21 мая в результате атаки беспилотников на Бориспольский район Киевской области пострадала семья.