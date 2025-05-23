Повітряна тривога у Києві 23 травня - загроза БпЛА

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Командування ОС ЗСУ

У Києві вранці в п'ятницю, 23 травня, лунає повітряна тривога. Мешканців столиці попередили про загрозу російських безпілотників.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Тривога у Києві 23 травня

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і перебувати там до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису КМВА

Також Повітряні сили попередили про рух дронів "шахед" у напрямку Києва.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 8:00 повітряна тривога оголошена у Києві та області, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора уламки російського дрона впали на територію школи у Києві.

А 21 травня внаслідок атаки безпілотників на Бориспільський район Київської області постраждала родина.