Взрывы в Киеве 6 февраля - что известно

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО
В Киеве вечером в четверг, 6 февраля, раздаются взрывы. Работают Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Киев 6 февраля
Пресс-служба КГВА сообщала, что воздушная тревога в Киеве объявлена из-за угрозы атаки ударных БпЛА.
В то же время Воздушные силы предупреждали о движении дронов в Киеве и области.
"БпЛА мимо Броваров в сторону столицы. Несколько групп через север области в направлении Житомирщины", — говорится в сообщении.
Отметим, что по состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена в большей части областей Украины: на востоке, юге, центре и севере.
Напомним, в результате российской атаки на столицу 4 февраля были зафиксированы повреждения на нескольких гражданских объектах.
Также недавно в КГВА сообщили о последствиях российских атак на Киев в январе 2025 года и назвали количество жертв.
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