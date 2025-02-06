Взрывы в Киеве 6 февраля - что известно

Работа ППО в Киеве. Иллюстративное фото: Reuters

В Киеве вечером в четверг, 6 февраля, раздаются взрывы. Работают Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Киев 6 февраля

Пресс-служба КГВА сообщала, что воздушная тревога в Киеве объявлена из-за угрозы атаки ударных БпЛА.

Скриншот поста КГВА

В то же время Воздушные силы предупреждали о движении дронов в Киеве и области.

"БпЛА мимо Броваров в сторону столицы. Несколько групп через север области в направлении Житомирщины", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена в большей части областей Украины: на востоке, юге, центре и севере.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, в результате российской атаки на столицу 4 февраля были зафиксированы повреждения на нескольких гражданских объектах.

Также недавно в КГВА сообщили о последствиях российских атак на Киев в январе 2025 года и назвали количество жертв.