Взрывы в Киеве 24 февраля - что известно

Взрывы во время работы ПВО. Иллюстративное фото: REUTERS

В Киеве вечером в понедельник, 24 февраля, раздаются взрывы. В городе работают Силы противовоздушной обороны по вражеским дронам.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

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"В Дарницком районе столицы работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Кличко предупредил, что еще группа вражеских беспилотников заходят на город и призвал жителей находиться в укрытиях.

Скриншот поста Кличко

Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов в Киевской области в направлении столицы.

"Шахеды" в Киевской области курсом на столицу", — отметили там.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 22:35 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов предположил, что Россия готовит атаку на Украину в третью годовщину полномасштабной войны.

В то же время в Киеве сегодня с визитом находятся ряд европейских политиков: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта.

Также в украинскую столицу приехали лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции и премьер-министры Эстонии, Испании и Канады.