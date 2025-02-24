Взрывы в Киеве 24 февраля - что известно

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО
В Киеве вечером в понедельник, 24 февраля, раздаются взрывы. В городе работают Силы противовоздушной обороны по вражеским дронам.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
Атака на Киев 24 февраля
"В Дарницком районе столицы работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Кличко предупредил, что еще группа вражеских беспилотников заходят на город и призвал жителей находиться в укрытиях.
Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов в Киевской области в направлении столицы.
"Шахеды" в Киевской области курсом на столицу", — отметили там.
Отметим, что по состоянию на 22:35 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.
Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов предположил, что Россия готовит атаку на Украину в третью годовщину полномасштабной войны.
В то же время в Киеве сегодня с визитом находятся ряд европейских политиков: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта.
Также в украинскую столицу приехали лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции и премьер-министры Эстонии, Испании и Канады.
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