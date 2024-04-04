В Киеве на блокпосту задержали мужчину, который незаконно перевозил оленей, — одно животное умерло

Автомобиль водителя, перевозившего оленей. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве на блокпосту задержали мужчину, который незаконно перевозил девять пятнистых оленей. Известно, что одно животное умерло.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 4 апреля.

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Незаконная перевозка оленей

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

По данным следствия, 3 апреля около 22:00 на блокпосту при въезде в Киев с Бориспольского шоссе патрульные полицейские остановили автомобиль "Рено Мастер" под управлением 23-летнего жителя Ровенской области.

Во время осмотра в кузове авто они обнаружили девять пятнистых оленей. У водителя никаких документов и разрешения на перевозку животных не было. Один олень умер.

Олени в авто. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"По словам водителя, животных он перевозил по заказу знакомого предпринимателя из Сумской области на ферму в Киевскую область. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УКУ. Животных изъяли и передали на временное содержание в Киевский зоопарк. Умершего оленя передали специалистам зоопарка для проведения исследования и установления причины смерти", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по факту жестокого обращения с животными.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рекордное количество лосей. Однако птиц стало меньше.

Также начало апреля принесло с собой в Украину настоящее тепло, которое в свою очередь обусловило повышение активности различных пресмыкающихся. В частности, в одном из парков Киева местные заметили гнездо змей, ползавших по дороге и в траве.