У Києві на блокпосту затримали чоловіка, який незаконно перевозив оленів, — одна тварина померла

Автомобіль водія, який перевозив оленів. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві на блокпосту затримали чоловіка, який незаконно перевозив дев'ять плямистих оленів. Відомо, що одна тварина померла.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у четвер, 4 квітня.

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Незаконне перевезення оленів

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

За даними слідства, 3 квітня близько 22:00 на блокпосту при в’їзді до Києва з Бориспільського шосе патрульні поліцейські зупинили автомобіль "Рено Мастер" під керуванням 23-річного мешканця Рівненської області.

Під час огляду у кузові авто вони виявили дев'ять плямистих оленів. Водій жодних документів та дозволу на перевезення тварин не мав. Один олень помер.

Олені в авто. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Зі слів водія, тварин він перевозив на замовлення знайомого підприємця з Сумщини на ферму у Київську область. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 ККУ. Тварин вилучили та передали на тимчасове утримання до Київського зоопарку. Померлого оленя передали спеціалістам зоопарку для проведення дослідження та встановлення причини смерті", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рекордну кількість лосів. Однак птахів стало менше.

Також початок квітня приніс із собою в Україну справжнє тепло, яке своєю чергою зумовило підвищення активності різноманітних плазунів. Зокрема, в одному з парків Києва місцеві помітили кубло змій, які повзали дорогою та у траві.