В Киеве обрушился Воздухофлотский мост

Обрушение моста. Фото: местные паблики

В среду, 19 июня, в Киеве обрушился пешеходный тротуар на мосту по Жилянской улице. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщают местные паблики.

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Обвал моста в Киеве

Очевидцы сообщают, что железобетонная балка упала и заблокировала движение в оба направления под Воздухофлотским мостом. Известно, что движение скоростных трамваев №1 и №3 заблокировано.

Воздухофлотский путепровод является одним из самых перегруженных в Киеве. Он обеспечивает движение автомобильного транспорта и троллейбусов над железнодорожными путями.

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Ранее мы писали, что в Киеве директору генподрядной организации полиция сообщила о подозрении в нанесении ущерба на 24 миллиона гривен на строительстве Подольского моста. Фигуранту дела грозит до двенадцати лет лишения свободы.