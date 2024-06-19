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В Киеве на дорогу обрушилась часть моста

19 июня 2024 19:38
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Бригадир София
редактор
В Киеве обрушился Воздухофлотский мост
Обрушение моста. Фото: местные паблики
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В среду, 19 июня, в Киеве обрушился пешеходный тротуар на мосту по Жилянской улице. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщают местные паблики.

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Очевидцы сообщают, что железобетонная балка упала и заблокировала движение в оба направления под Воздухофлотским мостом. Известно, что движение скоростных трамваев №1 и №3 заблокировано.

Воздухофлотский путепровод является одним из самых перегруженных в Киеве. Он обеспечивает движение автомобильного транспорта и троллейбусов над железнодорожными путями.

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Ранее мы писали, что в Киеве директору генподрядной организации полиция сообщила о подозрении в нанесении ущерба на 24 миллиона гривен на строительстве Подольского моста. Фигуранту дела грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Киев
мост
ремонт
Украина
железная дорога

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